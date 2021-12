Vaheldusrikas ja ettearvamatu

Selline mulje on jäänud: Andres Kõpper on tõsine inimene, kellele meeldib mängida. Ja häid mänge lavastavadki tavaliselt tõsised inimesed. Tekitavad seejuures kõigile väikeseid, kuid lõbusaid probleeme. Ka endale. Ühes intervjuus tunnistas Andres, et peab tihti oma artistinime guugeldama, et saaks pressiteatesse copy-paste’ida selle imeliku täppidega E.

Selle albumi ilmumise eel teatas NOËP, et hiilib eemale n-ö Spotika algorütmidest, kasutab ainult oma vanu süntesaatoreid, kitarri, tavalist klaverit ja käsitööna valminud rütmikolkse. Õilis ja fine idee, loojale väljakutse igatahes. Või siis täiesti loogiline lahendus.