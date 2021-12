Ida-Aasia popkultuur mõjutab meid rohkem, kui arvata oskame: „Maskis laulja“, 5MIINUSe uus video ja online -õgijate alge on just seal

Introvideo: Videezy

Eks Hiina, Jaapani ja (Lõuna-)Korea kultuur ole meile tuttav ja lugupeetud. Hiina on andnud meile paberi, Konfutsiuse ja kevadrullid. Jaapan Takeshi Kitano, Akira Kurosawa ja Haruki Murakami. Korea ajalooline panus on olnud tagasihoidlikum, aga milline filmigurmaan ei teaks peast Kim Ki-duki teoseid.

Viimastel aastakümnetel on toimunud aga metsik kolme Aasia jõujaama popkultuuri pealetung läänemaailmale, kaasa arvatud Eesti. Jaapan valitseb animatsioonides, koomiksites ja videomängudes. Hiina mõju on ehk kõige vähem tunda, sest muud riigid kipuvad Hiina tooteid spioneerimises kahtlustama ja Hiina on ise sisemiselt kimpus tsensuuri ja rangete käitumisreeglitega, kuid vaevalt tekib neil mõtet oma pehme jõu globaalse levitamisega tagasi tõmmata.