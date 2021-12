Ukrainas pole viiendat kolonni, kuid Venemaad see ei heiduta

Venemaa tegevus ei ole bluff. Vladimir Putin võiks tõepoolest anda Ukraina piiri ümber koondunud vägedele käsu sisse tungida ning taas algaks täiemahuline sõda. Küsimus on üksnes ajastuses ja tahtes.

Kuid keskkond Ukrainas on midagi sootuks teistsugust kui kaheksa aastat tagasi, kui puhkes sõda Donbassis ja annekteeriti Krimm. Õieti pole ka selge, milline on keskkond Venemaa sees. Vahest kõige olulisemana: milline on see Kremli ladvikus.

Väiksema venna kaotamine suveräänsuse rüppe on karm reaalsus, millega pole Moskva kaugeltki leppinud. Ning soodne keskkond, kus kohtuvad külm talv, napp gaasivaru ja Venemaa suhtes igavesti otsustamatu Euroopa Liit, võib anda tõepoolest võimalusteakna, kus oma tahtmine maksma panna.

Kuid veel tõenäolisem on oht karmiks valearvestuseks, mis ei hooma Ukrainas kursivahetusega kaasnenud muutusi.