Jõgeval vale riigimaja



Septembris avati Jõgeva riigimaja, kuhu kolis kokku üksteist riigiasutust eesotsas maksu- ja tolliametiga. Hoones on töökohad 95 töötajale. Aga majas on häda käes. „Juba on seal ruumipuudus,“ teab Tartu maakohtu esimees Liivi Loide.