Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) eestvedaja Varro Vooglaid on viimasel ajal rääkinud korduvalt võimalusest, et piirangute ja vaktsineerimisnõuete karmistamisel kasvavad pinged üle pea, osa Eesti rahvast haarab relvad ning võib puhkeda kodusõda.

„Olukord on pinev tõesti, pidades silmas, et Austrias juba on kuulutatud välja kohustuslik vaktsineerimine. See tähendab, et vaktsineerimisvabaduse põhimõttest on otseselt taandutud ning inimesi hakatakse karistama selle eest, et nad ei lase endale nõutud aineid sisse süstida,“ selgitas Vooglaid Ekspressile.