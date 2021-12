ARVUSTUS | "Jahihooaeg" kui rumaluse nõiaring

Kui lugesin ühest suurest ajalehest, et uus kodumaine komöödia „Jahihooaeg“ on „julge feministlik film tänapäeva iseseisva naise ees seisvatest valikutest“, tärkas suur huvi teosega lähemalt tutvuda. Võiks ju loota, et ehk suudab kõnealune film tõepoolest mõne huvitava nurga alt naise rolli ja identiteedi küsimusi lahata, kuna komöödiažanr pakub sageli võimaluse visandada teemasid ja olukordi palju hoogsamalt ja kergeminimõistetavalt kui psühholoogilist nüansseeritust eeldav draama.