Korruptsioonivastase teo tunnustuse pälvis FC Elva ja jalgpalliliidu tegevusetuse paljastanud treener

„Tänu esimestele julgetele on sel aastal spordis laiemalt julgenud aina enam inimesi rääkida oma kogemustest seoses väärkohtlemise ja seksuaalse ahistamisega,“ kiitis Korruptsioonivaba Eesti juhataja Steven-Hristo ­Evestus. „Suur avalikkuse huvi näitab, et meie ühiskondlikku ja isiklikku õiglustunnet on need lood tugevalt riivanud.“

Korruptsioonivaba Eesti teatas, et peagi on oodata teavitaja kaitse seaduse eelnõu riigikokku jõudmist. See peaks tulevikus kaitsma just selliseid vilepuhujaid nagu Trisna ja Bõkarev.

Bõkarev kinnitab omast kogemusest, et teavitaja kaitse on oluline. Seadusega selle reguleerimine ja seeläbi inimeste julgustamine saab teha üksnes head.

Bõkarev kirjeldas kevadel Ekspressile, kuidas juhtis juba 2016. aastal FC Elva juhtkonna tähelepanu kahele seigale, kus klubi tegevjuht Naaris saatis 14aastastele neidudele fotosid oma suguelunditest ning näitas nende vastu üles sobimatut seksuaalset huvi. Naarise tegevusele osutamise järel lõpetas klubi töösuhte hoopis Bõkareviga. Samuti ei võtnud midagi ette jalgpalliliit. Naarisel lasti Ekspressi loo ilmumiseni töötada alaliidu noortekomisjonis.

Kui Bõkarev pärast Trisna algatatud seksiskandaali liiduga uuesti ühendust võttis, sõnas EJLi peasekretär Anne Rei Bõkarevi väitel, et see teema liitu ei huvita ja selle kohta tõendeid ei oodata. EJL teatas hiljem, et tegu võis olla möödarääkimisega.

„Spordis on sel aastal toimunud nihe selles, millist käitumist peetakse normaalseks ja mida enam ei tolereerita,“ selgitas Evestus. „Vihjeandmise kui spordieetika vallas on toimumas suured muutused. On oluline, et seda märkaksime ja tunnustaksime.“

Korruptsioonivastase teo auhinda annab Korruptsioonivaba Eesti välja 2016. aastast. Sellega tunnustatakse tegu, mis on olnud märgilise tähtsusega korruptsioonivaba, ausa ja läbipaistva ühiskonna saavutamisel.