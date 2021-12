Kaarel Kotkas: Eesti digiidentiteet on enam kui 20 aastat vana tehnoloogia, kuid puudub julgus, et uusi lahendusi ellu viia

Kui korraldada konkurss kõige heasüdamlikuma eestlase leidmiseks, on üks võidusoosik kindlasti Kaarel Kotkas (27). Ometi on just see päikesepoiss viinud halastamatult tihedas üleilmses konkurentsis tippu isikutuvastusega tegeleva firma Veriff.