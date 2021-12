Rohepöörde kiirendamine nõuab terrorismi ja sõjakommunismi?

Kui Greta Thunberg üleöö täiskasvanuks saaks, siis võiks temast saada Andreas Malm. Keskeas rootslane Malm näeb välja nagu kommunistlik agitaator revolutsioonilisest Peterburist: väljakutsuva ja tõrksa näoilme ning läbitungiva pilguga, hõreda punaka habeme ning taganeva juuksepiiriga nooremas keskeas mees. Revolutsionääri jaoks on Lundi ülikooli inimgeograafia osakonna doktorikraadiga professor muidugi kõrgelt haritud. Ta on ka kirjanik, paljude skandaalsete raamatute autor ja karmid tuleristsed saanud kliimaaktivist. Tema raamatud kannavad ultraprovotseerivaid nimetusi: „Kuidas naftajuhet õhku lasta“, „Valge nahavärv, must kütus“ jt.

Malmi umbusk turumajandusliku süsteemi vastu on põhjatu ning tal pole vähimatki usku sellesse, et riigid sooviksid iseseisvalt loodusressursside raiskamise teelt ära pöörata. Tema põhiline väide on, et rohepöördeks on hädavajalik kliimaprotestide eskaleerimine, massiline kodanikuallumatus, omandi hävitamine ning isegi sabotaaž ja terroriaktid.