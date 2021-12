Moedisaineri ja suhtekorraldaja elu suures kärgperes osutus üle jõu käivaks: neist said kriminaalkurjategijad

Ilona annab seda intervjuud Marokost, Agadiris asuvast kolmetoalisest korterist. Väljas on 20 plusskraadi, varjus jahedam. Naine püüab seal ehitada üles oma uut moemaja. Terve tema pere jaoks on pärast kohutavaid katsumisi alanud täiesti uus ajajärk.

Raul on tütardega veel Eestis, sest lähipäevadel ilmub Ilona ja Rauli koos kirjutatud raamat „Ilona tagasivõitmise lugu“. See on valusalt avameelne sissevaade ühe armastajapaari ellu. Nad panid oma loo kirja, et ehk aitab see teisi paare oma suhetega kärgperes toime tulla.

Raamat algab sellega, et Raul on kohtu all prostitutsioonile kaasa aitamise tõttu. Sina nimetad end raamatus oma ema lapsorjaks. Rauliga saite süüdistuse lapse väärkohtlemises. Ilona, miks oli vaja kõik oma elu karmid seigad detailselt raamatusse kirjutada?

See aitas meil endal ebameeldivate mälestustega lõpparve teha. Minu elus oli asju, mida ma ei tahtnud enam enda sees ­hoida. Olen 44, kuid elasin jätkuvalt peas läbi vanu sündmusi. Olin jäänud minevikku kinni.