Seisukoht: Digiriik aitab arveid koostada, aga võiks ka patsiente aidata

Plats ongi paberist puhas, kõik on digitaalne, kõik on tänapäevane, kõik on parem kui mujal.

Oleme uhked. Ja põhjusega, sest enamik riike jääb meist kõvasti maha. Eriti kui rääkida meditsiinivaldkonnast, kus näiteks Saksamaalgi panevad arstid oma märkmed kirja endiselt pastakaga ja paberile. Samas oleme jällegi mitmest riigist ka maas.

Soomes on ka meditsiiniandmed digitaalsed, kuid ometi on nad meist ees. Millega siis täpsemalt? Nemad on muutnud digitaalsed kaustikud liikuvaks täies mahus ja kogu riigi ulatuses ning neil on paigas mehhanismid, kuidas koguda andmeid süsteemseks analüüsiks ja vajaduspõhiselt väljastada. Meie oleme sellest veel kaugel.