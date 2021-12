FLÄSH! Teeviitade vahetamiseks raha on, kuid teeäärsete WC-de jaoks mitte?

Fotol olev vana teeviit oli 16 aastat vana. Et kile peegeldusklass vastaks nõuetele ning liiklusohutus oleks tagatud, tuli viit tervenisti välja vahetada.

Amet lisas, et korjab teede äärest ära 63 prügikasti, kuid neid jääb alles veel ligi 550. Ja siin pildil on tegemist investeeringutega, prügikastide ja käimlate eest hoolitsemine kuulub aga tegevuskulude alla, milles nad peavad kokku hoidma.

Jääb üle vaid tõdeda, et asjad pole alati nii, nagu nad paistavad, ja loll on see, kes põhjendust ei leia.