REPORTAAŽ | Stockholmi paralleelreaalsused: kuninglik jõukus ja tänaval plahvatavad granaadid

Asfaldil on sõõr küünaldest, keskel lillekimbud ja roosa raamiga kiri: „Ei ole lihtsalt sõnu.“

Eelmisel ööl suri sealsamas tankla kõrval kõnniteel 12aastane tüdruk. Surma tõid autoaknast tulistatud kuulid. Politsei ei tea, kes tüdruku tappis.

See on traagiline, aga mitte erakordne juhtum. Viimase kümne aasta jooksul on tulistatud lapsi vähemalt kaheksal korral. Kuigi laste surm on ka tulistajate jaoks pigem õnnetus, juhtub sedasorti arvete­klaarimisi iga päev, nii et sihiku ette võib tõesti jääda kes tahes.

See kõik ei toimu kuskil tsivilisatsiooni äärealal, vaid üle Läänemere, Rootsis. Euroopa mõrvapealinnas. Ainuüksi Stockholmis on surnud sel aastal tulistamiste tõttu veerandsada inimest. Ja probleem üksnes süveneb.