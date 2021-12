Seitse riiki küsib ELi taastefondist laenu. Eesti loobus

Riigikassa leidis jaanuaris, et RRFi laen pole Eesti jaoks otstarbekas. „Laenu tingimused on jäigad ja toovad kaasa kõrgema intressikulu; laenu ei ole võimalik ennetähtaegselt tagastada ega tagasimaksete graafikut pikendada; laenu edasiandmisega kaasnevad täiendavad kulud ja riskid,“ selgitas rahandusministeerium Eks­­pressile. „Turul on Eesti jaoks kättesaadavad soodsamad ja paindlikumad laenuvahendid, mistõttu ei ole RRFi laen Eesti jaoks atraktiivne.“