Jõhvis avati ratsamonument

Kunstikonkursile laekus lisaks OÜ Naaleski (autorid Jass Kaselaan ja Art Allmägi) skulptuurile "Tasakaalule" seitse kavandit. Konkursi teise koha pälvis Arhitektuuribüroo MA OÜ (Liis Uustal, Egon Metusala, Mihkel Pajuste, Mariliis Kundla) teos "Kaitsekilp" ning kolmanda koha Kaidi Marii Küti ja Rasmus Rattase teos "Austuse avardus".

Teose maksumus on 63 810 eurot ilma käibemaksuta. Kunstiteose hind on arvutatud vastavalt seaduses ettenähtud ühe protsendi ehitise maksumusest ning on kujunenud nii suureks, kuna konkursi eelarves on kombineeritud mitme viimastel aastatel ehitatud hoone maksumused.