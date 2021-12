Veel eile pärastlõunal andsid poliitikud Eesti Ekspressile Toompeal mõista, et tänasel valitsuse kabinetinõupidamisel võiks sündida kokkulepe, mida on vaja selleks, et saaks päriselt hakata inimestele toetuse maksmist ette valmistama. Aga seda ei tule.

Väidetavalt saabus eile õhtul Keskerakonnalt koalitsiooni signaal, et on vaja siiski veel arutada ja tänasel nõupidamisel otsust langetada ei saa. Esimene märk sellest oli eileõhtuse Keskerakonna fraktsiooni nõupidamise tulemus, mille avaldas oma sotsiaalmeedialehel keskfraktsiooni juht Jaanus Karilaid.