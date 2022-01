Operatsioon @kelluke123: kuritegelik paar tegi lihtsatest Eesti inimestest enda id-orjad

Madle (42)* istub arvuti ees ja närib küüsi. Tal on raha vaja, ja kohe. SMS-laenude võtmine on talle tuttav tegevus, ainus häda, et tuntud kiirlaenukontorid ei taha enam anda. Ta on võtnud kiirlaene igalt poolt: Credit24st, Bondorast, Raha24st, Ferratumist ja veel mingitest kohtadest, mille nime ta isegi ei mäleta. Liiga palju tagastamata laene oli juba üleval. Kõrgharidusega raamatupidajana mõistab ta väga hästi kiirlaenudega kaasnevaid riske, aga kasiinosõltuvus ei jätnud muud võimalust.

Facebook on täis gruppe, kus pakutakse laenu. Ühte sellisesse – Laenud eraisikutele – postitab Madle palve: kas keegi on nõus mulle laenu andma. Talle vastab Messengeris Kristel Tammik: tema võib selle 350 eurot anda, mingeid tingimusi ta ei sea. Naise pilt kauni loodusvaate taustal äratab usaldust: pikkade helepruunide juustega, vanust 30 kanti.