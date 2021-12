Möödunud nädalal kirjutas Ekspress, kuidas maadlusliidu, EOK ja lastekaitse huviorbiiti on sattunud kuni U20 naistemaadluse koondise peatreener Arvi Aaviku käitumine. Alaliit otsustaski, et Aavik "ei vasta noorsportlaste eeskujuna neile normidele, mida eeldame noortekoondise peatreenerilt“ ja see tähendab, et Aavik ei saa uut peatreeneri lepingut.

Lisaks peatreeneri ametile töötas Aavik ka Audentese spordikoolis, kus treenis vabamaadluses kahte täisealist gümnasisti.