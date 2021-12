August: Ma pole mees ega naine. Üks tüüp ütles mulle, et sa oled see, mis on sul jalge vahel

19aastane August nõustub intervjuuga, sest soovib: need, kes praegu õlgu väristavad ja mõtlevad, et on ikka friik!, ning sooviksid kohe lehe edasi keerata, mõistaksid „mis elu see on, mida ma elan, ja mis valu sellega kaasneb“.