Omikron on kohal. Pangem valmis uuteks rekorditeks. Mida peaksime Eestis tegema?

Märgatavalt nakkavam koroonatüvi omikron möllab Euroopas ja juba ka Eestis. Lootust uut nakatumislainet ära hoida ei ole. Et vastata küsimusele, kas me üldse midagi teha saame (ja kas on vaja), teeme kokkuvõtte värskeimatest teadmistest omikroni kohta.