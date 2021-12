Pandeemia on raputanud kogu maailma, kuid ka kõigist uutest viirusetüvedest hoolimata on globaalne majandus püsinud ja kohanenud.

„Keegi ei arvanud, et majandused nii kiiresti taastuvad. See näitab, et me ei teagi paljusid asju, kuidas maailm toimib – nii meditsiinilises kui majanduslikus mõõtmes,“ ütleb SEB peaökonomist Jens Magnusson Ekspressile.