Ma ei ole kunstiteadlane, antropoloog ega jurist. Ma ei arva ka, et valdan kultuuri teemat sama hästi, nagu tänapäeval „igaüks“ paistab valdavat metsanduse ja meditsiini teemasid. Mistõttu on minu jaoks ebaselge, mida Põhiseaduse preambulis mõiste „kultuur“ all mõeldakse. Selle abil ­põhjendatakse ju teatud tegevuste toetamist riigi­eelarvest ja maksuraha laialijagamise põhimõtted peaksid olema igaühele arusaadavad.