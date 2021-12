Wes Andersoni kummardus autsaideritele

Hei, mina siin – Andersoni valvekirjutaja, kelle käest kõik uurivad: „Kuidas on Wesi uus film – kas nagu ikka või eriti hea?“ Nii tuleb mul tsiteerida Raul Saaremetsa, kui tema käest järjekordse The Falli albumi kohta küsiti: „Nagu ikka, eriti hea!“

ÜKS „Prantsuse lähetuse“ kesksetest teemadest on surm ja kurbusest pole pääsu. Nii nagu vendadel filmis „Darjeeling Limited“ isa surma järel kokku tulles, „Tenenbaumide“ Chasil pärast naise lahkumist uut elu alustades või „Steve Zissou mereelus“ Bill Murray tegelaskujul poega mälestades, on ka selle filmi karakteritel vaja leppida lähedase kaotamisega. Aga nagu eelnevates teostes, on lein Wes Andersoni loomingus midagi väga loomulikku, mis aitab meil maailma paremini läbi tunnetada.