Jeesus ehitab endale kodu

JON ENDER: Ma olen Tallinnas sündinud ja kasvanud, ülikooli ajal elasin Tartus. Hiljem üüri­sime Tallinnas korterit. Liikusime Kalamajas asuva kodu ja Uue Maailma kandis asuva kontori vahet – see liiklus oli väga keeruline, eriti hommikuti ja õhtuti. Autod ei mahu linna ära. Tekkis küsimus, miks me seda teeme?!

Olime aastaid „Maahommikut“ vaadanud ja vaikselt unistanud, et võiks maal looduses elada. Käisime matkaklubiga Naissaarel, kaks ööd olime telgiga metsas. Aga miks me peame metsa matkale minema?! Miks me seal ei ela!?

Saaremaal oli pakkumisel noor männitukk. Hea koht, kuhu ehitada maja. Kõik klappis.

AAPO PUKK: Kui tuli pakkumine, et võiks teha Tartu Pauluse kirikusse Kristuse portree, siis ma mõtlesin, et modelli peaks leidma kaasaegsete hulgast. Ja kui Facebook on olemas, miks siis mitte seda kasutada. Kirjutasin üleskutse, et otsin Eestimaalt Kristuse näoga meest. Mis siin ikka valesti saab olla, lõõpijaid tuleb niikuinii. Sepo Seeman ütles kohe, et Aapo, mis sa otsid, sa ju tead, kus ma elan!