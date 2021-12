GUUD-BÄÄD JA NÄDALA SÕNA | Kultuurisaade lõi kired lõkkele

PIKK UNI Ameerika teadlased jõudsid järeldusele, et Covid-19ga haiglasse sattumise tõenäosus on ilmselt suurem neil, kes joovad rohkesti suhkrurikkaid jooke, aga ka neil, kes magavad vähe. Mis muud, kui joome pühade ajal vett ja magame palju!

MASKITA TAKSOJUHID Et vältida pühade ajal libedaga kukkumist või napsise peaga rooli istumist, on alati õigem takso võtta. Aga kui takso- ja sõidujagamisteenuse juhid süstemaatiliselt maske ei kanna, siis võib jõuluüllatusena saada sõidult kaasa ka koroona, nagu juba vähemalt Tallinnas kuuldavasti on juhtunud...