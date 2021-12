Tere tulemast, omikron!

Lapsevanemad liikusid ühelt tribüünilt teisele, sõltuvalt sellest, kus mängis parajasti nende laps. Uksel koroonapassi ei küsitud (kuigi seal oli silt, et see on kohustuslik), julgelt pooled lapsevanemad maske ei kandnud. Kaasaelamismöll oli kohati nii äge nagu jalgpalli MMi finaalis. Lendasid süljepritsmed, vänged venekeelsed sõnad ja õhk oli testosteroonist paks. Sekka oli kuulda korralikku köhimist – mine tea, kas hääl läks ära karjumisest või saatis omikroni tüvi tervisi.