Immunoloog selgitab: kui omikrontüvi vaktsiinikaitsest mööda läheb, miks tõhustusdoos töötab?

Nüüdseks on mitmed (laboratoorsed) uuringud, aga ka päriselu näited (kurikuulus Norra ettevõtte jõulupidu) kinnitanud, et omikrontüvi murrab küllalt sageli koroonavaktsiinide kaitsest läbi, mis tähendab, et vaktsineeritud inimesed võivad endiselt nakatuda.

Endiselt kehtib aga reegel, et vaktsiinikaitse aitab ära hoida rasket haigestumist, haiglasse sattumist ja surma.

Kuid kuidas mõista nende uudiste taustal soovitusi teha tõhustusdoos samade vaktsiinidega, mis nakatumisest endise efektiivsusega ei säästa?