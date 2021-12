„Emily Pariisis“ kinnitab, et Prantsusmaa pealinn on ameeriklannade jaoks ka tänapäeval romantiline unistuste linn, kuhu püüelda

Filmis „Saatan kannab Pradat“ (2006) on tõremeelne töönarkomaanist assistent Emily Charlton (Emily Blunt), kelle eluunistus on töötada Pariisis. Aga unistus ei täitu. Kerime ajas umbes 18 aastat edasi ja vanuse poolest vabalt tema tütreks sobiv ameeriklanna Emily Cooper (Phil Collinsi tütar Lily Collins) on noor sotsiaalmeedia suunamudija, kes pole osanud tööst Pariisis unistadagi. Netflixi sarjas „Emily Pariisis“ („Emily in Paris“, 2020– ...) lennutab elu ta moepealinna konservatiivsesse reklaamiagentuuri, mis sest, et ta ei mõista keelt ega kultuuri, ei orienteeru kommetes ega ajaloos.