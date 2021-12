Hüpernostalgiline kummardus nooruspõlvele

„The Hand of God“ ehk „Jumala käsi“ on väljend, mida kasutatakse Diego Maradona kuulsa värava kohta Argentina ja Inglismaa 1986. aasta jalkamatšis. Tänu Maradona kahtlasevõitu väravale, kus oli mängus „Jumala käsi“, sai Argentina ajaloolise võidu. Paolo Sorrentino uus film, mida nüüd Netflixist vaadata saab, on pealkirjastatud just nimelt selle värava järgi ja loo mõistmiseks peab avama veidi selle tausta. Sorrentino film räägib tema lapsepõlvest 1980ndate Napolis, aga iga napollase jaoks on Maradona jumal.