Õnnepalu „Palk“ – kinnituskiri loomeinimestele, et süsteem on rikkis

Tõnu Õnnepalu tundub distantsilt malbe, aga kus alles kütab kirgi! Katsu sa Facebookis tema kohta miskit iriseda. Eks sa ürita ääri-veeri mõista anda, et kuigi lobe lugemine, pole „Palga“ blogistiil ehk siiski nn päris kirjandus. Viuhti hüppab sulle kaela kihav parv keskealisi prouasid ja saad pühaduserüvetuse eest, nii et tolmab. Õnnepalu on rokkstaari tüüpi kirjanik, kelle groupie’d neelavad raugematu imetlusega alla, mida iganes ta paberile paiskab. Kadestamisväärne staatus! Tänapäeva niššideks killustunud areenil, kus staare naljalt enam ei teki, on samasugune aura ehk vaid Andrus Kivirähkil.