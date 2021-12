INTERVJUU | Restoranipidaja Sten-Erik Jantson: „Ma ei saa aru, kuidas saab Eesti riiki valitseda selline sült!?“

Koloriitne ettevõtja Jantson kaebas koos Reval Café omanike ja teiste vanalinnas tegutsevate toitlustajatega kohtusse EASi, kes keeldus neile maksmast koroonakriisitoetusi. Samal ajal kui toetust said mitmed teised vanalinna ettevõtjad. Novembris tegi Tallinna halduskohus otsuse ettevõtjate kasuks.

„Kui kohus teeb otsuse ettevõtja kasuks ja ettevõtluse arendamiseks mõeldud sihtasutus kaebab selle edasi, siis ainuüksi selles lauses on kirjas kogu olukorra grotesksus ja valesus,“ leiab Jantson. Kriisi kiuste oma ettevõtteid lahti hoidev Jantson väidab, et majandusministeerium „jõhkralt survestas“ EASi kohtuotsust edasi kaebama.

Kui normaalne see on, et pead riiki hagema, et saada abi selleks et saaksid ettevõtlusega jätkuvalt tegeleda?

Midagi normaalset selles pole. Ühed saavad kriisitoetust, teised jäävad sellest ilma. Miks meid selliselt jebitakse, ei tea. Nonsenss.

Mis su teooria on?

Minu teooria on lihtne.