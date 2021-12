Eesti vehklemisliit 2021: peatreeneri kahtlased tšekid, olümpiavõitja poolfiktiivne treener ja kolm presidenti ühe aastaga

Pühapäeval, 19. septembril toimuvad Haapsalus Eesti vehklemise meistrivõistlused. Õhk on pingest paks, aga mitte tulemuste ootusest. Peamine jutuaine on, et vehklemisliit plaanivat naiskonna olümpiakullani juhtinud peatreener Kaido Kaaberma välja vahetada ja korraldada konkursi.

„Ma ilmselt ei kandideeri, sest konkursi korraldamisega antakse selge vihje, et minu tööga ei olda rahul,“ räägib Delfile sel hetkel peatreeneri kohusetäitja rolli kandev Kaaberma..

Eesti vehklemisele palju tähtsam sündmus aga leiab samal päeval aset hoopis tuhat kilomeetrit ida pool – Moskvas. Nagu igal eelmisel esmaspäeval juba poolteise aasta jooksul avatakse Ljublino tänava majas number üheksa, paarisajameetrise jalutuskäigu kaugusel Tekstilštšiki metroopeatusest, pisike vehklemistarvete pood Megastar.

Tähtsaks osutub poe avamine seepärast, et