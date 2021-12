Oravad kahtlustasid teadusnõukoja soovitustes Keskerakonna mõjutusi

Kaja Kallase valitsus tegi nüüd enne aastavahetust sammu, millele on korduvalt mõeldud varemgi – valitsusele koroonaviiruse küsimustes nõu andmiseks loodud teadusnõukoja praegune koosseis saadetakse laiali.

Uues nõukojas saab olema täiesti uus koosseis ning teistsugune töökorraldus.

Põhjused senise nõukoja asendamiseks uuega ei peitu aga ainult praeguste nõuandjate segasevõitu kommunikatsioonis ning näilises trügimises abistajate positsioonilt otsustajate sekka. Usaldust on murendanud ka reformierakondlaste kahtlused, et Keskerakonna tippjuhtidel on võimalik mõjutada teadusnõukoja soovitusi.