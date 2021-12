Suri kunstnik Andrus Joonas

Joonast on määratletud kui üht jõulisemat müstilis-romantilist kunstnikumüüti ellu viivat eesti kunstnikku. Tema ellu kuulusid valgustuslikud inspiratsioonihetked, pöördelised otsused, depressioonihoos põletatud teosed ja nägemustena saadud pildid, šamanism ja meelesurfamine. Oma loomingu kohta on Joonas öelnud, et „vastus on Aledoia“ (vaadake ka kunstniku kodulehte ) – algselt tähistas see kunstniku omamütoloogiasse kuuluv sõna müstiliste lillemaalide seeriat, kuid hiljem laienes kogu loomingule. Oma loomingulist tööprotsessi on kunstnik lühidalt kirjeldanud nii: purusta illusoorne reaalsus ja järgi inspiratsiooni, see on ainus võimalus ennast leida selle illusiooni sees, kus me oleme, aeg-ajalt eksimine on selle rännaku paratamatu osa.