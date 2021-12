Martin Helme Hans H. Luigele: artikkel 5 ei päästa meid. Eestil on vaja NATO kõrvale plaan B-d

Helme: "Mina harjutasin endalt küljest ära lüüa hommikul või ka õhtul lahti Delfi ja vaadata, mis nad kirjutasid. See oleks viga, kui hakkaksime nämmutama seda, mida ülejäänud meedia kirjutab. Mina tahan kehtestada oma narratiivi ja selle jaoks on mul vaja, et mul ei oleks segajaid."

Helme Luigele: "Ma võin sind lohutada: mul ei ole ka kommet vaadata hommikul ERRi või lugeda Postimeest. Ma ei taha, et mind mõjutaks see, mida teised räägivad. Ma tahan, et ma teaksin ise, mida mul on vaja öelda, et see võimalikult hästi kõlama panna. See on põhimõtteline küsimus."