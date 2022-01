Maidu lugu: arvasin, et no mina küll joodik pole. Isegi kui ma, pere tagaistmel, joobnuna autorooli keerasin

Pärast aastavahetuspidu kulistas Mait (39) õlut ja mõtles: praegu on elu pees, aga varsti saabub õnn. See tuleb lihtsalt ära oodata ja vaadata, et õlu niikaua otsa ei saa.