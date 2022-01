Praeguseks on fosfaatsete kivimite globaalsed aastased kaevandusmahud raskesti hoomatav 223 miljonit tonni. Euroopas, kus fosforiidi leiukohti napib, piirdub kohalik fosfori tootmine Soome Siilinjärvi kaevandusega. Seal kaevandatakse aastas üle kümne miljoni tonni maaki keskmise fosfori (P 2 O 5 ) sisaldusega 3,8 protsenti.

Rakvere piirkonna fosforiidimaardlates jääb Eesti ­fosforiitide kesk­mine P 2 O 5 -sisaldus aga 10–15 protsendi kanti. Tegu pole rikka fos­foriiditoormega, kuid uuritud ressursside poolest on see ometi Euroopa Liidu suurimaid fosforiidilasun­deid, mille varud on varasemate uurin­­gute kohaselt 2,9 miljardit tonni fosforiiti.