"Vanemate distsiplineerimiseks ei tohi karistada lapsi. Praeguses olukorras, kus vaktsiinid on tasuta kõigile kättesaadavad ja väga tõhusad ka omikroni valguses, haiglasse sattumise ja siitilmast lahkumise vastu, siis kõik inimesed, kellel on palju kroonilisi haigusi või kes on ea tõttu riskirühmas, on saanud end vaktsiiniga kaitsta," ütleb Ülle Madise.

Eestis on alanud 5–12aastaste laste koroonavaktsineerimine. Kas millalgi võib kehtestada reegli, et koroonavaktsineerimata viiene ei tohi minna lasteaeda ja kaheksane kooli?