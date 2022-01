Lubasid uuel aastal suitsetamise maha jätta? Küll tubakatootjad sulle alternatiivi leiavad

Viska siia oma viimane sigaret, ütleb kiri prügikastil. On ju uus aasta ja uus sina. Ning miljonid inimesed üle maailma on taas andnud lubaduse, et nad sel aastal enam ühtki sigaretti ei tõmba.

Võiks ju arvata, et on vähemalt üks osa ühiskonnast, kes ei kirjuta sellele alla. Tubakatööstus, mille globaalne turg on ligikaudu 700 miljardit eurot aastas, on kogunud suitsetamisega kogu oma rikkuse. Kuid just suured tubakatootjad on olnud viimastel aastatel esirinnas suitsetamisest loobumise kampaaniatega.

See ei tähenda aga, et tubakatootjatel poleks tooteid, mida müüa. Või et tubakas ja nikotiin lähiajal kaubandusest kuhugi kaoksid. Maailmas on endiselt üle miljardi suitsetaja. Olgugi et nii mõnigi riik soovib tubaka müügi noortele igaveseks keelata, leitakse uute toodetega üles ka nemad.