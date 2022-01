Pühad on möödas, pidude periood läbi ja külalised tagasi oma kodus. Kõik peale omikroni. See koroonaviiruse eriti nakkav tüvi hakkas levima detsembri alguses ja domineerib nüüdseks juba ka Eestis. Aga valitsusel on üldine tegevusplaan olemas: järgmised paar nädalat on kavas aktiivselt... oodata.

Ennustused on valitsuses üsna sarnased. Kuigi ei saa välistada halbu stsenaariume, kus haiglad täituvad koroonahaigetega taas viimse piirini, ei peeta seda kuigi tõenäoliseks. Nakatumine aga kindlasti kasvab, ja kiiresti.

Niisiis valitsus ootab ja on valvel. Mitme ministri sõnadest kõlab läbi tõdemus, et riik on inimestele loonud kõik võimalused enda kaitsmiseks ning juba kuude kaupa on Eesti elanikel olnud aega otsustada, mil määral end kaitsta soovitakse.