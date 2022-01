Valitsus kavatseb muuta koroonaisolatsiooni reegleid

Valitsusel pole plaanis järgneva paari nädala jooksul koroonapiiranguid laias plaanis muuta, ei neid juurde rakendada ega ka leevendada. Küll aga on arutelukohaks, kes ja kui kauaks peavad jääma isolatsiooni, kui nad on olnud kontaktis koroonaviiruse kandjaga.

Esimene küsimus on, kes üldse peaksid eneseisolatsiooni jääma. Praegu pääsevad isolatsioonist need, kes on mitte rohkem kui pool aastat tagasi koroona läbi põdenud, läbinud vaktsiinikuuri mitte rohkem kui aasta tagasi või kes vastab veidi keerulisemale kombinatsioonile läbipõdemisest ja vaktsiinisüstist.

Omikroni viirusetüve puhul on aga teada, et see nakkub veel paremini kui varasemad ning rohkem nakatub ka vaktsineerituid. Kõiki lähikontaktseid aga isolatsiooni suruda valitsus ei soovi, sest omikroni levikut vaadates ei erineks ühiskond sel juhul kuigivõrd täielikust sulgemisest.

Kaalumisel on idee, et ...