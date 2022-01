Eesti Energia koorib mitu nahka. Hädalised saavad algul maksepikendust, aga see ei pruugi olla odav "lõbu"

Aga selline abi ei ole muidugi tasuta. Eesti Energia küsib maksmata osa hilisema tasumise eest viivist. See on aprilli lõpuni tavapärasest poole väiksem: 0,033 protsenti päevas.

Aga kui see ümber arvutada aasta baasile, siis tuleb intressimääraks 12 protsenti aastas ja mai algusest, kui „soodukas“ läbi, juba 24 protsenti aastas. Ehk energiafirma koorib oma kundedelt mitu nahka.

See tähendab, et maist alates on rahaliselt soodsam võtta pangast tarbijalaenu kui jätta elektriarve kohe maksmata – tarbijalaenude keskmine intressimäär Eesti krediidiasutustes oli novembris uute lepingute puhul 12,28 protsenti aastas (Eesti Panga statistika).