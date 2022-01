„Meil on kodus mitu suurt serverit, millega krüptot kaevandame, neli pangaarvet, väärtpaberikontod ja kaks seifi,“ kirjeldas Haim. „Me saime vähemate kontode ja seifidega hakkama, isegi praegugi saaks. Vähemalt on hea tunne, et ühes kapis on eurod, teises dollarid ja kolmandas krooni-jeenipakid ilusti reas. Mugavus maksab ka midagi.“