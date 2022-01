Fideelia-Signe Roots: kliimakriisi valguses on pigem hea, et kõik lapsi ei saa

Võimas suunamudija paavst Franciscus andis hiljuti avalikult mõista, et inimesed on loomadest tähtsamad ja need, kel on laste asemel lemmikloomad, on minetanud inimlikud väärtused.