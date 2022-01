INTERVJUU | Eesti suursaadik Kiievis: Venemaaga ei toimu läbirääkimised, vaid üksnes rääkimine

Kas Kasahstani sekkumine võtab Venemaalt ära tähelepanu ja võimekust Ida-Ukrainas toimetada? Oleme ju kuulnud 100 000 mehest piiri taga, näinud satelliitpilte tehnikast. Kas praegu Kasahstanis toimuv mõjutab seda kuidagi?

Tähelepanu see kindlasti ära ei võta, sest Moskva jaoks… Vaata, me Läänes teinekord nuriseme, et Ukraina reformid ei ole piisavalt kiired. Aga Moskva jaoks läheb see asi liiga kiiresti. Ukraina liigub liiga kiiresti Läände ära. Nii et tähelepanu kindlasti ei kao.

Aga see, et sul on vaja võitlusvõimelisi üksusi nüüd paisata tuhandeid kilomeetreid teise suunda, itta võitlema – ja see ei tähenda ainult seda, et sa viskad sinna dessantväelased Pihkvast; on vaja ka logistikat, laskemoonast toidu, vee ja soojade telkideni, sul on vaja kogu seda ahelat rakendada sinna suunda –, selle võimekuse koha pealt…. Eks Vene sõjalistel planeerijatel on nüüd parajalt peamurdmist, kuidas autoritaarsele riigijuhile öelda, et kõik on hästi, just planeerimise mõttes.