Tulen maamajja ja mida ma näen!? Toas magab keegi!

Olen ennegi kuulnud, et kuskil maamajas on salaja ööbinud keegi võõras. Mõtle ise – sõidad linnast kohale, keerad ukse lahti, astud sisse ja... kuuled tagatoas samme, ja siis avatakse aken ja keegi põgeneb raginal läbi lumimarjapõõsaste. Pätt? Mõrvar? Kodust välja tõstetud pereisa?

Seekord nii ei juhtunud. Esiteks – ta oli loom. Ja teiseks – ta magas toaseinal peaaegu lae all, jalad on korjanud kõhu alla, tiivad külgedel. Pea alaspidi. Küüned on surunud lubi­krohvi.

Nahkhiir. Põhja-nahkhiir.

Helistan nahkhiireuurijale Oliver Kaldale.

Halloo, mul magab nahkhiir toaseinal, mis ma tegema pean?