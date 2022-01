Kasahstan geopoliitilisel malelaual

Venemaa president on teatavasti hakanud taastama kunagist N Liitu või – maitse küsimus – endist Vene impeeriumi. Selles „ajaloolises“ ettevõtmises on Kremli peremehel kõva konkurent, seesama Erdoğan. Hoolimata Türgi vabariigi demokraatlikust aluspõhimõttest kasutatakse tema puhul tähistust „sultan“. Ka tema tahab minna ajalukku kui Türgi impeeriumi taastaja. Mistõttu tal on asja nii Kaukaasiasse, Süüriasse kui Liibüasse.