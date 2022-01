Siin kirjutab moeahv, kes on alati rõõmus, kui mõni uudne muusikažanr Eestisse jõuab, siin viljelemist ja kasvupinda leiab. Tere tulemast, hüperpop. Äsja lõppenud aastal lõi see Eestis (esialgu) punguma, tekkis kena peotäis alal katsetavaid artiste, kaasa arvatud Flumen. 2022, loodame, et hüperpop läheb Eestis õide.