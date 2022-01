GUUD, BÄÄD JA NÄDALA SÕNA | Kevad pole enam kaugel

RAAMATUKOGUD Seoses kohutavate elektri­arvetega pole raamatute ostmiseks raha nii­kui­nii. Aga raamatuid lugema peab, et mitte lolliks minna, ja see on odavam ka kui teleka vaatamine. Seega on praegu õige hetk minna kogu perega raamatukogusse ja tassida koju hunnik meelepärast lugemist!

KEVAD POLE ENAM KAUGEL Kui mõtlema hakata – pool jaanuari, veebruar... ja ongi märts! Me saame hakkama, me peame vastu, eks!

false

KESKKONNAMINISTRI TÜHISTAMINE Oh, kullakesed rohelised. Et Erki Savisaar püüdis haugi ja sellega poseeris on täiesti tavaline kalamehe käitumine. Ja järvest, jõest, merest kala püüdmine on täiesti öko ja võimalik, et eluks hädavajalik oskus, kui meil tuleb kõrgete elektrihindade eest metsa elama pageda.

RAHVASAADIKUTE ARVED Riigikogu liikmed peaks tegelema oma valijate muredega, neid koguma, fraktsioonile edastama ja lahendusi pakkuma, mitte halama iseenda suurte arvete üle. Või kuidas?

NÄDALA SÕNA: VEERUK / VERR Poeet Peep Ilmeti pakutud sõnad pakirobotite kohta. Tuletatud verbist "veerema". Kasutamisvõimalusi: "Oi näe! Verrukene veeres meie ukse ette!", "See veeruk toob meile head-paremat süüa!" Ilmet lisab: "Uue masina nimesse tikutakse paigutama kõiki selle masina omadusi nagu oli abimootoriga jalgratas, aga et seda oli tülikas kasutada, sündiski võrr. Saaremaal oli lisaks kairra, mis oli siis selle Läti täiustatud võrri nimetus." Vaata ka veeretama, veeringud, Werol, veerenn, keerukuju, veere-veere kakku, neerud, võrukael, kodurobot, "Starship Troopers", "Star Wars", veerima, robootika, "RoboCop", Paul-Erik Rummo, Robotex.