Miks me uusimast, Kiisa jaamast elektrit ei saa?

Kiisa varuelektrijaam ehitati nii salaja, et ehituse ajal püsis Google’i kaardil Kiisa alevi kohal pilv isegi selge ilmaga.

Tegu on soomlaste Wärtsilä kahekütuseliste (diislikütus+gaas) mootoritega strateegilise varujaamaga. Mootorid on kogu aeg soojas, et võimsus võrku paisata, kui jamaks läheb. Aga kas jama pole mitte käes?